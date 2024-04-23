Baza: Глава МЧС Чечни угрожал изнасилованием задержавшим его полицейским

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Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения в Новолакском районе Дагестана, пообещал поставить на колени и изнасиловать задержавших его полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД.
По словам полицейского, машина чиновника привлекла внимание, когда ехала по встречной полосе. Его остановили, произошел небольшой конфликт с инспектором, после чего чиновник резко дал по газам, поехав прямо на сотрудников полиции.
Для того, чтобы задержать генерал-майора, стражи правопорядка применили «ежа». После задержания Цакаев оскорблял их и угрожал изнасилованием, пишет Baza.
Затем на место прибыли бойцы Росгвардии Чечни, которые под угрозой насилия потребовали от полицейских отдать им Цакаева. Перед уходом глава МЧС пообещал правоохранителям поставить их на колени, после чего сел в машину и уехал вместе с силовиками.
Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это «постыдная провокация» и потребовал «выгнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра.
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По словам полицейского, машина чиновника привлекла внимание, когда ехала по встречной полосе. Его остановили, произошел небольшой конфликт с инспектором, после чего чиновник резко дал по газам, поехав прямо на сотрудников полиции.
Для того, чтобы задержать генерал-майора, стражи правопорядка применили «ежа». После задержания Цакаев оскорблял их и угрожал изнасилованием, пишет Baza.
Затем на место прибыли бойцы Росгвардии Чечни, которые под угрозой насилия потребовали от полицейских отдать им Цакаева. Перед уходом глава МЧС пообещал правоохранителям поставить их на колени, после чего сел в машину и уехал вместе с силовиками.
Цакаева задержали на КПП «Герзель» в Дагестане 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это «постыдная провокация» и потребовал «выгнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра.
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Алёна Самарева