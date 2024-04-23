Стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

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Росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после задержания генерал-майора Алихана Цакаева, его доставили в помещение ФКПП. Там он грубо оскорблял сотрудников полиции. Кроме того, два раза ударил полицейских. Старшему сержанту попал ногой в живот, а старшему лейтенанту ударил ногой по колену.
По данным канала, через некоторое время на ФКПП «Герзельский мост» приехали неизвестные вооруженные лица. По предварительным данным, это были бойцы Росгвардии Чечни, которые потребовали выдать им генерал-майора Алихана Цакаева и его джип под угрозой применения насилия. Один из них несколько раз ударил полицейского, а другие специально демонстрировали свои автоматы. Отмечается, что к КПП на служебной «Шкоде» приехал сотрудник дпс из Чечни. Он хотел забрать машину Цакаева, чтобы выписать на него протокол за нарушение правил ПДД.
Полицейские подчинились. Генерал-майор Алихан Цакаев сел в свой джип и уехал в сопровождении силовиков. Отмечается, что из-за ситуации глава управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу начал проведение служебной проверки. Действия министра МЧС могут попасть сразу под две статьи — оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Действия росгвардейцев могут попасть под статью о превышении должностных полномочий.
После случившегося глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее провокацией и потребовал уволить сотрудников МВД Дагестана, которые задержали министра. Глава Дагестана заявил, что «Герзельский мост» это федеральный пост и отношения к МВД Дагестана не имеет.
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По данным канала, через некоторое время на ФКПП «Герзельский мост» приехали неизвестные вооруженные лица. По предварительным данным, это были бойцы Росгвардии Чечни, которые потребовали выдать им генерал-майора Алихана Цакаева и его джип под угрозой применения насилия. Один из них несколько раз ударил полицейского, а другие специально демонстрировали свои автоматы. Отмечается, что к КПП на служебной «Шкоде» приехал сотрудник дпс из Чечни. Он хотел забрать машину Цакаева, чтобы выписать на него протокол за нарушение правил ПДД.
Полицейские подчинились. Генерал-майор Алихан Цакаев сел в свой джип и уехал в сопровождении силовиков. Отмечается, что из-за ситуации глава управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу начал проведение служебной проверки. Действия министра МЧС могут попасть сразу под две статьи — оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Действия росгвардейцев могут попасть под статью о превышении должностных полномочий.
После случившегося глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее провокацией и потребовал уволить сотрудников МВД Дагестана, которые задержали министра. Глава Дагестана заявил, что «Герзельский мост» это федеральный пост и отношения к МВД Дагестана не имеет.
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Дарья Осипова