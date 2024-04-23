Бил силовиков и угрожал им: МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Выходец из ближнего зарубежья утверждает, что угодил в сексуальное рабство, пишет телеграм-канал «Baza». По информации портала, бывшая возлюбленная Ботиржона заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.