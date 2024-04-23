Бил силовиков и угрожал им: МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Фото: istock / ???? ??????
МВД закончило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка показала, что Цакаев двигался на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
В материалах дела указано, что 14 апреля транспортное средство Цакаева ехало по встречной полосе, создавая угрозу другим участникам движения. Требование об остановке было проигнорировано, после чего чиновник попытался скрыться.
Когда машину главы МЧС Чечни принудительно удалось остановить, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, угрожал сотрудникам полиции, а также нанес им несколько ударов.
Читайте также:
Пенсионера обманули на 8 млн руб в Петербурге
Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО
Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
Когда машину главы МЧС Чечни принудительно удалось остановить, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, угрожал сотрудникам полиции, а также нанес им несколько ударов.
«В настоящее время по данному факту окончено проведение проверки, результаты которой для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета», — сообщает ГУ МВД России по СКФО.Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что пропускной пункт федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка». Он также призвал к «внимательному и детальному анализу» случившегося.
Читайте также:
Пенсионера обманули на 8 млн руб в Петербурге
Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО
Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
Алина Юрчак