Bloomberg: ИИ играет важную роль в военной операции США против Ирана

05 марта 2026, 11:06

Фото: iStock/Im Yeongsik

Искусственный интеллект играет важную роль в военной операции США против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и представителей американского командования.





По словам представителя Центрального командования ВС США Тимоти Хокинса, технологии ИИ используются для первичной обработки поступающих разведданных. Это позволяет специалистам быстрее отсекать нерелевантную информацию и сосредотачиваться на более глубоком анализе.



Как отмечают источники, во время операции применяется цифровая платформа управления полетами Maven Smart System. В связке с ней используется система Claude AI, которая помогает ускорять обработку данных и работу самой платформы.



По информации агентства, такая комбинация технологий стала одним из ключевых элементов при планировании и проведении американской операции. При этом ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что американские военные используют технологии искусственного интеллекта в ходе операции против Ирана.