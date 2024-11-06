Baza: из-за подрыва 22 угольных вагона сошли с рельсов в Башкирии

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В Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона, информирует Baza в своем Телеграм-канале.
Вагоны взорвались во время перегона между станциями Дема и Черниковка в ночь на 3 ноября. Предварительно установили, что сдетонировало взрывное устройство. Его заложили на хребтовой балке, которая располагалась под люком одного из вагонов. Специалисты провели необходимую экспертизу, в результате которой выяснилось, что подрыв осуществили с помощью бризантного взрывчатого вещества. Из-за случившегося 22 вагона сошли с рельсов, большинство из них опрокинулись. Взрыв повредил контактные опоры, железнодорожное полотно и контактную сеть.
Уточняется, что сотрудники спецслужб через два дня после происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И. Следователи также завели уголовное дело по статье о диверсии.
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