На Украине за поджог релейного шкафа задержан несовершеннолетний

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Служба безопасности Украины подозревает несовершеннолетнего парня в поджоге двух релейных шкафов железнодорожного сообщения. Преступления были совершены в августе и сентябре, на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки. Подозреваемому 17 лет, проживает в Лозовском районе.
СБУ сообщает, что подросток готовился к следующему поджогу, однако был задержан.
Есть основания полагать, что эти действия были диверсией в условиях военного положения.
Похожие подростковые преступления были совершены в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В обоих случаях производилась диверсия на железнодорожных путях.
При расследовании в Санкт-Петербурге было выяснено, что молодым людям приходили сообщения от некоего куратора, который давал поручения, обещая более 100 тыс. рублей за их выполнение.
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Есть основания полагать, что эти действия были диверсией в условиях военного положения.
Похожие подростковые преступления были совершены в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В обоих случаях производилась диверсия на железнодорожных путях.
При расследовании в Санкт-Петербурге было выяснено, что молодым людям приходили сообщения от некоего куратора, который давал поручения, обещая более 100 тыс. рублей за их выполнение.
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Мария Моисеева