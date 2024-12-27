Baza: Известный хоккеист Степанов может сесть в тюрьму за пьяную езду

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Бывший хоккеист «Атланта», «Автомобилиста» и фарм клуба «Нью-Джерси» Стефан Степанов пойман без прав пьяным за рулем. Ранее его лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.
В ночь на 19 декабря сотрудниками ГИБДД на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль ««Кадиллак Эскалейд», сообщает телеграм-канал Baza. От водителя пахло алкоголем. Им оказался 32-летний Стефан Степанов, известный хоккеист. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян.
Также выяснилось, что Степанов не имел права управлять автомобилем: он был лишен этого права на полтора года в ноябре 2023, также за пьяную езду. Теперь Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК России, предусматривающей реальный срок наказания до 2 лет лишения свободы.
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