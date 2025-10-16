Baza: мальчик из мема «Мама, вызывай такси!» оказался болен

16 октября 2025, 14:21

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Семья Жени из Тобольска, ставшего героем мема «Мама, вызывай такси!», собирается судиться со всеми, кто пытается нажиться на его образе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





О той истории стало известно в начале лета. В один июньский день мальчик ехал вместе с мамой автобусе и бегал по салону. В итоге их пришлось высадить, и разгневанная родительница набросилась на водителя. После этого они пересели в другой транспорт, но и там не обошлось без скандала. В это время Женя плакал и просил маму вызвать такси. Очевидец заснял происходящее на видео, и вскоре оно распространилось в Сети.



После этого, по данным телеграм-канала, некоторые начали использовать образ ребенка в коммерческих целях без согласия его родственников. На маркетплейсах появились товары с его изображением и словами, сказанными им в тот день. Кроме того, тот инцидент сделал мальчика объектом травли — его стали называть «избалованным» и всячески оскорблять. Однако сестра Жени рассказала, что ее брат на самом деле болен — у него есть легкая степень аутизма.

«Он особенный ребенок и не заслуживает такого отношения. Мы никогда не давали согласия на использование образа моего брата в рекламе. И считаем, что это аморально и бесчеловечно», — сказала она.