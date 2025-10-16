Baza: мальчик из мема «Мама, вызывай такси!» оказался болен
Семья Жени из Тобольска, ставшего героем мема «Мама, вызывай такси!», собирается судиться со всеми, кто пытается нажиться на его образе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
О той истории стало известно в начале лета. В один июньский день мальчик ехал вместе с мамой автобусе и бегал по салону. В итоге их пришлось высадить, и разгневанная родительница набросилась на водителя. После этого они пересели в другой транспорт, но и там не обошлось без скандала. В это время Женя плакал и просил маму вызвать такси. Очевидец заснял происходящее на видео, и вскоре оно распространилось в Сети.
После этого, по данным телеграм-канала, некоторые начали использовать образ ребенка в коммерческих целях без согласия его родственников. На маркетплейсах появились товары с его изображением и словами, сказанными им в тот день. Кроме того, тот инцидент сделал мальчика объектом травли — его стали называть «избалованным» и всячески оскорблять. Однако сестра Жени рассказала, что ее брат на самом деле болен — у него есть легкая степень аутизма.
«Он особенный ребенок и не заслуживает такого отношения. Мы никогда не давали согласия на использование образа моего брата в рекламе. И считаем, что это аморально и бесчеловечно», — сказала она.