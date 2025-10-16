В Балашихе пенсионер целовал маленькую девочку и пытался увести её с площадки
В Балашихе пожилой мужчина пытался увести несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд Подмосковья».
Очевидцы рассказали, что местный житель выманил восьмилетнего ребёнка с детской площадки, начал обнимать и целовать. После он попытался увести девочку в неизвестном направлении. К счастью, бдительные прохожие, заметившие странное поведение пенсионера, вовремя вмешались и спасли потерпевшую. Однако злоумышленнику удалось скрыться.
Позднее этого же мужчину видели рядом с другими детскими площадками города. Задержать его пока не удалось.
