На берегу реки заживо похоронили новорожденного ребенка

16 октября 2025, 13:53

CNN: В Индии женщина заживо похоронила новорожденную девочку с инвалидностью

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На севере Индии мужчина и женщина, по предварительным данным, заживо похоронили новорождённую дочь из‑за инвалидности. Об этом сообщает CNN.





Местный житель нашёл на берегу реки завернутую в полотенце девочку. Сначала ему показалось, что торчащая из земли рука — кукла, но затем пальцы «игрушки» зашевелились, и он обратился за помощью.



Полицейские сообщили, что у ребёнка обнаружили травмы и нарушения дыхания. В больнице диагностировали тяжёлую инфекцию и сепсис. Следователи предполагают, что малышку могли похоронить заживо из‑за инвалидности или пола. Одна из местных жительниц отметила, что в регионе женщины испытывают давление, чтобы рожать мальчиков.





«Отцы не хотят девочек, поэтому матери ходят в храмы и проводят ритуалы, чтобы родить мальчика», — говорится в материале.