Baza: мощный взрыв на заправке в Риме попал на видео

04 июля 2025, 11:39

В результате взрыва на АЗС пострадали более 20 человек

Фото: istockphoto/RamonCast

В Риме на автозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом 4 июля сообщила итальянская газета Fanpage.