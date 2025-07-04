Baza: мощный взрыв на заправке в Риме попал на видео
В результате взрыва на АЗС пострадали более 20 человек
В Риме на автозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом 4 июля сообщила итальянская газета Fanpage.
По информации издания, среди пострадавших в основном спасатели и сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Видео происшествия публикует телеграм-канал Baza.
Подробности инцидента, в том числе причины взрыва и степень тяжести полученных травм, уточняются.
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