Глава отдела полиции в Екатеринбурге обозвал свое руководство на видеосовещании
Словом на букву «Д» назвал свое руководство начальник восьмого отдела полиции Константин Винокуров прямо на видеосовещании. Об этом пишет Ural Mash в пятницу, 4 июля.
Отмечено, что, закончив доклад, он расслабился и озвучил свое мнение вслух. Офицер не стал комментировать ситуацию журналистам, однако руководству не зашла подобная искренность. По предварительной информации, мужчина скоро уйдет с поста.
В полиции добавили, что раз на сайте тот же руководитель, значит, он все еще занимает должность.
Перед этим сообщалось, что в Красноярском крае задержали воспитателя детского лагеря по подозрению в изнасиловании десятилетнего ребенка.
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