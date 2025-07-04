Глава отдела полиции в Екатеринбурге обозвал свое руководство на видеосовещании

Ural Mash: Начальник отдела полиции Винокуров обозвал свое руководство
Фото: медиасток.рф

Словом на букву «Д» назвал свое руководство начальник восьмого отдела полиции Константин Винокуров прямо на видеосовещании. Об этом пишет Ural Mash в пятницу, 4 июля.



Отмечено, что, закончив доклад, он расслабился и озвучил свое мнение вслух. Офицер не стал комментировать ситуацию журналистам, однако руководству не зашла подобная искренность. По предварительной информации, мужчина скоро уйдет с поста.

В полиции добавили, что раз на сайте тот же руководитель, значит, он все еще занимает должность.

Перед этим сообщалось, что в Красноярском крае задержали воспитателя детского лагеря по подозрению в изнасиловании десятилетнего ребенка.

Никита Кротов

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