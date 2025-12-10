Достижения.рф

Baza: Москвичка до полусмерти отравилась тайским секс-зельем для повышения либидо

Фото: istockphoto/grinvalds

Москвичка едва не погибла от отравления тайским афродизиаком, предназначенным для повышения либидо.



Как пишет телеграм-канал Baza, женщину госпитализировали с отеком Квинке. По информации СМИ, 41-летняя жительница столицы приобрела этот любовный напиток на рынке в Таиланде.

Продавец уверял её, что этот афродизиак с секретом насекомых обеспечит «страсть на всю ночь». Несмотря на отсутствие каких-либо маркировок на бутылке, москвичка решила его купить.

Вернувшись домой, она выпила зелье в ожидании романтического вечера. Однако вместо этого оказалась на больничной койке. Отек Квинке затронул гортань, и женщина начала задыхаться. Также у неё проявились симптомы интоксикации — рвота, тошнота, диарея и выделения из носа.

Медики смогли вовремя спасти москвичку. Сейчас у неё все еще наблюдаются сильные спазмы в животе, и она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Никита Кротов

