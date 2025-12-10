Кикбоксерша и «Мисс Турция» избила российскую модель на вечеринке в Стамбуле
В Стамбуле на закрытой вечеринке у 63-летнего бизнесмена Аднана Далгакырана российская модель стала жертвой нападения. По её словам, на неё набросилась известная турецкая кикбоксерша и «Мисс Турция» Бюшра Каракаш — одна из любовниц предпринимателя.
Как сообщает Telegram-канал Shot, 25-летняя модель из Ставрополя Мария познакомилась в соцсетях с мужчиной, который пригласил её на день рождения влиятельного промышленника Аднана Далгакырана. На празднике именинник проявлял к девушке внимание, что, по её словам, вызвало резкую реакцию другой гостьи — модели и чемпионки по кикбоксингу Бюшры Каракаш. Турчанка давно была в близких отношениях с бизнесменом и не скрывала ревности.
Мария рассказала, что, когда они со знакомым вышли в сад, Каракаш закричала и напала на неё. Спортсменка повалила девушку, потащила за волосы и несколько раз ударила. Пострадавшая упала и сильно ударилась головой, а сам Далгакыран наблюдал за происходящим и не вмешивался. Позднее Мария узнала, что нападавшая входит в «гаремный круг» предпринимателя.
Выбравшись с вечеринки, россиянка столкнулась с головной болью, рвотой и тошнотой. Она обратилась в прокуратуру Турции и подала заявление против бизнесмена и его любовницы, уверяя, что нападение было не случайным. Далгакыран — известный промышленник, владелец международного холдинга и один из ключевых фигур в турецкой индустрии.
Читайте также: