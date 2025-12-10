Кикбоксерша и «Мисс Турция» избила российскую модель на вечеринке в Стамбуле

10 декабря 2025, 13:55

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Стамбуле на закрытой вечеринке у 63-летнего бизнесмена Аднана Далгакырана российская модель стала жертвой нападения. По её словам, на неё набросилась известная турецкая кикбоксерша и «Мисс Турция» Бюшра Каракаш — одна из любовниц предпринимателя.