Россиянка подралась с незнакомкой и откусила ей палец в кафе

В Хабаровске осудят женщину, откусившую палец незнакомки в кафе

Фото: iStock/zoka74

Жительница Хабаровска откусила незнакомке фалангу среднего пальца. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в своем телеграм-канале.