Россиянка подралась с незнакомкой и откусила ей палец в кафе
Жительница Хабаровска откусила незнакомке фалангу среднего пальца. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло весной 2025 года в одном из городских кафе. В какой-то момент словесная перепалка между двумя посетительницами переросла в драку. В ходе конфликта одна из них откусила другой фалангу среднего пальца.
Очевидцы нашли оторванную фалангу и передали ее медикам, но восстановить палец было уже невозможно. Врачи установили пострадавшей специальную пластину.
Нападавшей вменили часть 1 статьи 115 УК: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Уголовное дело скоро рассмотрят в суде.
