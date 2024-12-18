Baza: мужчина поджег военкомат по приказу мошенников в Петербурге — видео

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Военкомат в Петербурге поджег 24-летний мужчина по приказу мошенников, передает Telegram-канал Baza, публикуя видео произошедшего.
История началась с того, что фигурант искал номер поддержки, поскольку не смог зайти в «Госуслуги», а нашел аферистов. Злоумышленники уговорили парня продолжить диалог в Telegram, рассказав стандартную байку про «безопасные счета» и многое другое.
За два дня молодой человек собственноручно перечислил мошенникам круглую сумму в несколько сотен тысяч рублей. После аферисты спросили, готов ли он исполнить «гражданский долг». Парень сказал, что готов.
Ему сбросили адрес военкомата, инструкцию по приготовлению зажигательной смеси, а затем жертва кинула в дверь военкомата коктейль Молотова, транслируя свои действия «работодателям». Те объяснили, что провокация нужна для задержания нехороших людей.
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За два дня молодой человек собственноручно перечислил мошенникам круглую сумму в несколько сотен тысяч рублей. После аферисты спросили, готов ли он исполнить «гражданский долг». Парень сказал, что готов.
Ему сбросили адрес военкомата, инструкцию по приготовлению зажигательной смеси, а затем жертва кинула в дверь военкомата коктейль Молотова, транслируя свои действия «работодателям». Те объяснили, что провокация нужна для задержания нехороших людей.
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Никита Кротов