Пьяные друзья и костные останки: тело 17-летней Ангелины, пропавшей в лесах Карелии, до сих пор не опознали

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16 декабря 2023 года в Карелии появилась первая значимая зацепка в деле о пропаже 17-летней Ангелины Л.
Девушка исчезла в середине августа при странных обстоятельствах, оставив за собой множество вопросов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Необычные обстоятельства пропажиАнгелина проводила время со своим парнем и его другом в лесу недалеко от Медвежьегорска. По непонятным причинам парни оставили девушку одну, она направилась вдоль железнодорожных путей в неизвестном направлении.
«Парни не могут толком объяснить, что произошло. Они были пьяны в тот день», — рассказывают родственники.
Последние свидетелиСемья туристов стала последними, кто видел Ангелину. Она спросила у них, как добраться до дороги. Свидетели отмечают, что девушка выглядела спокойной и уверенной, не проявляя признаков алкогольного опьянения. Они отметили, что она курила электронную сигарету.
Допросы и поисковые действияПолиция долго допрашивала парней, которые были с Ангелиной до ее исчезновения, и предложила им пройти проверку на полиграфе. В итоге их признали непричастными к делу. Поисковые группы волонтеров активно работали, расклеивая ориентировки и прочесывая местность, но результаты оставались безуспешными.
Фото: istockphoto/Kerkez
Ужасная находка в лесуСпустя четыре месяца после исчезновения появились новые подробности. Местный житель во время прогулки наткнулся на костные останки человека в лесу. Визуально определить личность невозможно, поэтому останки отправили на экспертизу для установления пола и возраста.
Новые фактыРядом с останками были найдены вещи, которые позже опознали родители Ангелины. Тем не менее, родственники продолжают надеяться на то, что их дочь жива.
«Только экспертиза сможет дать ответ на этот вопрос. Мы не знаем, кто это», — цитирует «КП – Санкт-Петербург» одного из близких девушки.
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Дарья Осипова