В Бурятии восьмиклассник умер во время урока

Фото: iStock/tiero
В Иволгинском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства гибели 14-летнего подростка. Ему стало плохо на уроке, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.
Трагедия произошла в поселке Нижняя Иволга. Школьнику внезапно стало плохо во время урока, он потерял сознание. Педагог вызвала медицинских работников школы, которые пытались реанимировать мальчика около 40 минут, однако спасти его не смогли.
По факту произошедшего СК республики возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Уточняется, что подросток занимался спортом, не жаловался на здоровье и должен был участвовать в турнире по баскетболу.
Читайте также:
В Москве задержали студента из КНР за контрабанду оружия
Следствие требует арестовать подозреваемого в убийстве Кириллова
В Видном поймали лихача, который едва не снёс ёлку в центре города
Екатерина Коршунова