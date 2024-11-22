Baza: На заводе «Роскосмоса» в Петербурге нашли нелегальное производство снюса

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В Санкт-Петербурге рейд правоохранителей в рамках борьбы с нелегальной миграцией на заводе «Арсенал», входящем в госкорпорацию «Роскосмос», закончился неожиданным сюрпризом. Силовики обнаружили на предприятии подпольный цех по изготовлению запрещённого жевательного табака снюса.
В результате осмотра производственных помещений завода, который выпускает космические аппараты и артиллерийские установки, была выявлена целая нелегальная лаборатория. Полицейские во время обысков изъяли свыше 65 свёртков и пакетов с неизвестным веществом, предположительно — конечным продуктом производства запрещённого табака. Окончательный вердикт за экспертами.
Кроме того, во время миграционного рейда силовики обнаружили у одного из работников предприятия предмет, похожий на гранату. В итоге это оказался муляж РГД-5. Расследование и оперативные мероприятия продолжаются.
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Александр Бойцов