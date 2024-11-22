На предприятии в Люберцах обнаружили 19 нелегалов из Латинской Америки

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
19 мигрантов-нелегалов выявили подмосковные полицейские в результате рейда на производстве химический препаратов в деревне Мотяково городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По итогам рейда было выявлено 19 граждан одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали на территории Российской Федерации. Кроме того, 13 из них находились в России нелегально. На каждого нарушителя наложен штраф в размер пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.Сейчас полицейские проводят проверку в отношении работодателя нелегалов по статье административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».
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