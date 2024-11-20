В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки

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Наркопритон устроила молодая мать в подъезде уфимской многоэтажки, пишет Telegram-канал Mash Batash. По информации канала, жители Черниковки пошли к полицейским с жалобой на молодую женщину.
Люди отмечают, что она уже судима за хранение запрещенных веществ. Они также уточняют, что злоумышленница воспитывает сына, наркотики она принимает прямо под камерами, а иногда приходят и гости, разбрасывая различную атрибутику, включая шприцы.
Перед этим сообщалось, что женщина в Краснодаре протаранила здание краевого художественного музея, являющееся памятником архитектуры. Как уточнили правоохранители, виновница инцидента получила права в марте. Ее госпитализировали.
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Никита Кротов