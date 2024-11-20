В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки

В Подмосковье произошла страшная история. Женщина на протяжении двух недель самостоятельно пыталась найти своего пропавшего без вести сына. И у неё получилось: она обнаружила его изувеченное тело в густом лесу недалеко от Чехова. «Радио 1» ​расскажет, что же произошло с пропавшим Самратом.