На даче под Дмитровом обнаружили нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона оборудовал на своём дачном участке в Дмитровском городском округе 34-летний житель Королёва., его задержали полицейские при поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник устроил нарколабораторию в двух бытовых строениях. Там были обнаружены подносы с кристаллическим веществом, полимерная ёмкость, наполненная веществом, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, канистры с химическими жидкостями, респираторы, электрическая сушилка и электронные весы, а также оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что в составе найденного в лаборатории вещества имеется мефедрон, общий вес наркотика превысил четыре килограмма. Задержанный рассказал, что собирался продавать наркотики через тайники-закладки.
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