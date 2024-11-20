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На даче под Дмитровом обнаружили нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Лабораторию по производству мефедрона оборудовал на своём дачном участке в Дмитровском городском округе 34-летний житель Королёва., его задержали полицейские при поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Полиция установила, что злоумышленник устроил нарколабораторию в двух бытовых строениях. Там были обнаружены подносы с кристаллическим веществом, полимерная ёмкость, наполненная веществом, различные ёмкости с прекурсорами, колбы, канистры с химическими жидкостями, респираторы, электрическая сушилка и электронные весы, а также оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что в составе найденного в лаборатории вещества имеется мефедрон, общий вес наркотика превысил четыре килограмма. Задержанный рассказал, что собирался продавать наркотики через тайники-закладки.

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#дмитровский городской округ
#наркотики
#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
#криминал
ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК
20 ноября 2024, 09:02

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали гражданина ФРГ Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что Гайдука задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации новой диверсии. В его машине силовики обнаружили 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.

Задание обвиняемый получил от гражданина Украины Жорова Александра, который проживает в Германии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гайдука ​заключили под стражу.

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Гололёд стал причиной крупного ДТП с 11 автомобилями в Приморье
Во Владивостоке произошло ДТП с участием 11 автомобилей, есть пострадавший
20 ноября 2024, 05:46

Фото: iStock/CristiNistor

Во Владивостоке на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошла массовая авария с участием 11 автомобилей, есть пострадавший, сообщили в УМВД по Приморскому краю 20 ноября, передает газета «Известия».
«В дежурное отделение полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги Де-Фриз – Седанка – Патрокл», — гласит сообщение ведомства в Telegram-канале.
Один человек получил травмы, причиной ДТП стал гололёд. Скользкая дорога и отсутствие зимней резины у некоторых водителей усугубили ситуацию, что привело к неконтролируемому заносу автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупредила, что участок дороги остаётся опасным, и порекомендовала неопытным водителям воздержаться от поездок.

Опытным автомобилистам советуют снижать скорость до минимума, чтобы избежать новых аварий. Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, получили повреждения.

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Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее
New York Post: в США учительница совратила ученика и надеялась скрыть это от мужа
20 ноября 2024, 04:46

Фото: iStock/S_Chum

Учительница из штата Нью-Мексико в США была арестована за совращение ученика. Известно, что она разговаривала с директором школы по поводу преступления, прося не рассказывать о нем мужу, сообщает New York Post.
Обвиняемая Микаэла Форд преподавала в городе Эстансия. По данным следования, она совратила одного из своих учеников в школе, дойдя с ним до секса с проникновением несмотря на то, что школьник был несовершеннолетний.

Несколько людей заметило, как 30-летняя Форд целовалась с подростком рядом со школой 6 ноября. После проверки видеокамер слова очевидцев были подтверждены — «свидание» попало на пленку. Администрация школы, увидев доказательства нарушения, связалась с Форд для личного разговора.

Женщина просила директора скрыть этот поступок от ее мужа, однако в ответ ее было решено отдалить от учеников, чтобы обезопасить их. Вскоре после этого была вызвана полиция.

В пятницу 15 ноября Микаэлу Форд взяли под стражу. Против нее выдвинуло семь обвинений, включая склонение несовершеннолетнего к полноценному сексуальному акту.

Расследование продолжается.

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#сша
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#администрация
#нарушения
#расследование
#преступление
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Мигрант, сбивший силовика в Хабаровске, получил 15 лет колонии
В Хабаровске мигрант, пытавшийся сбежать и сбивший силовика, осуждён на 15 лет
20 ноября 2024, 04:07

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Мигрант, сбивший сотрудника правоохранительных органов во время проверки документов на автовокзале Хабаровска, осуждён на 15 лет строгого режима. Об этом РИА Новости сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Первые четыре года осужденный мигрант проведёт в тюрьме.

Инцидент произошёл в августе 2023 года. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину для проверки документов, однако тот, управляя Toyota Aqua, попытался скрыться и умышленно наехал на силовика.

Для задержания мигранта потребовалось восемь выстрелов, один из которых ранил его в спину. В результате инцидента пострадали два правоохранителя и сам нарушитель.

Вину мигрант, являющийся уроженцем Кыргызской Республики 2003 года рождения, не признал. Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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#приговор
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Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку
В Уфе CК занялся инцидентом с травмами детей на хоррор-квесте «Судная ночь»
20 ноября 2024, 00:25

Фото: iStock/blinow61

В Уфе две школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь». Управление СК по Башкирии сообщило в Telegram-канале, что следственный комитет начал проверку инцидента после сообщений в соцсетях о нарушении требований безопасности в развлекательной игре.
Шестеро девочек 10–12 лет пришли на квест отметить день рождения, но праздник обернулся кошмаром. Именинница вернулась домой в истерике, а её мама подала заявление в полицию.

По словам детей, аниматор превысил допустимые рамки игры: одну девочку он бил электрошокером, другую таскал за волосы и ударил головой об стену. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице с подозрением на перелом носа.

Следственный отдел Октябрьского района Уфы рассматривает дело в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что аниматор применял физическую силу и электрошокер во время игры, что привело к травмам детей.

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На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
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На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
СК завершил расследование убийства женщины на Урале из-за немытого картофеля
19 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/seb_ra

На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, который убил женщину из-за немытой картошки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.
Согласно информации следствия, в начале апреля преступник попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и складывать в кастрюлю для варки.

Фигуранту дела не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Пострадавшая упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Затем злоумышленник спустился к ней и избил ее кочергой.

Утром он закопал тело женщины на своем участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#минобороны
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Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова
Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате
19 ноября 2024, 19:03

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
Согласно информации следствия, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы.

Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена конфисковать имущество Тимура Иванова. До конца декабря имущество бывшего чиновника российского оборонного ведомства будет находиться под арестом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Сниму штаны и выпорю»: учительница из Новосибирска унизила пятиклассницу перед сверстниками и избежала наказания, подробности
19 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/darkbird77

В Новосибирске педагог с 33-хлетним стажем угрожала пятикласснице физической расправой и позором перед всем классом. Педагогический процесс засняли на видео и выложили в сеть. Подробнее — в материале «Радио 1».

Угрозы без выяснения обстоятельств


Инцидент произошел в школе № 40 города Новосибирск. Видео, вызвавшее шумиху в сети, выложила ВКонтакте группа «АСТ-24» 29 октября 2023 года. На нем запечатлена учительница русского языка и литературы, которая угрожает ученице, держа ее за руку.

«Если ты ещё раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом. Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу», – поучает девочку на видео педагог.

Из заснятого монолога можно понять, что школьница оскорбила преподавателя и за это учитель решила провести воспитательную беседу. На самом же деле все было не так. После сучившегося корреспонденты КП-Новосибирск общались с близкими девочки.

«На уроке одноклассник девочки неудачно пошутил: сказал, что она обозвала учительницу. В результате педагог накричала на ученицу после уроков. Мальчик признался, что всё это было выдумкой, но извинений от преподавателя так и не последовало», — сообщили знакомые семьи.
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В мэрии Новосибирска тогда сказали, что публикация в социальных сетях не является достаточным основанием для начала официальной проверки. Однако родители имеют возможность обратиться в департамент образования, где проведут соответствующее разбирательство.

Столь нашумевшая в прессе история так ничем и не закончилась. Преподавателя отправили на больничный, объяснений случившегося школа не дала. В комментариях под видео множество людей не столько одобряли действия учительницы, сколько выражали недовольство поведением детей, способных довести кого угодно. При этом некоторые подчеркивали недопустимость таких действий по отношению к ученикам.

Каждый случай индивидуален и требует детального разбора

Фото: iStock/vladans

Конфликты между учителями и учениками случаются все чаще и искать выход из них нужно опираясь, в первую очередь, на нормативные акты. Права учащихся охраняются законом «Об образовании в РФ». В случае если учитель проявляет уничижительное отношение к ребенку он нарушает статью 34 закона об образовании. Данная статья гарантирует ученику право на уважение достоинства и чести, защиту от унижения, оскорбления, насилия. А статья 45 того же закона дает право родителям и законным представителям учеников вставать на защиту интересов детей путем подачи соответствующих жалоб.

По случившемуся на видео инциденту, КП-Новосибирск запросила комментарий у юриста Юлии Каниной, которая разъяснила возможные последствия для педагога в случае уничижительного отношения к ученику.

«В данном случае мы имеем дело с нарушением двух статей Административного кодекса: «Оскорбление» и «Унижение чести и достоинства». Мама девочки может потребовать, чтобы педагог извинилась перед ней перед всем классом. Кроме того, директор должен принять меры со своей стороны, например, лишить премии или применить дисциплинарное взыскание», — объяснила юрист.

За оскорбление и унижение учеников в законодательстве Российской Федерации предполагается административная и уголовная ответственность. По какой статье привлекать педагога – всегда решает следствие, ориентируясь на конкретные действия. Но прежде, сложившаяся ситуация должна быть проработана в учебном заведении, создана комиссия для того, чтобы рассмотреть произошедшее с разных сторон. Как показывает практика, большинство конфликтов удается урегулировать, не доводя до крайних мер.

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#новосибирск
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Мигрантку, бросившую младенца в подъезде, оштрафовали на 25 тысяч рублей
19 ноября 2024, 17:18

Фото: iStock/Zolnierek

Мировой суд района Выхино-Жулебино вынес приговор 26-летней уроженке Кыргызстана, которая оставила новорожденного ребенка на полу в подъезде в июне этого года. Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом пишет mk.ru.
Инцидент произошел спустя три дня после рождения малыша. Женщине было страшно возвращаться к брату и сестре, так как не знала, кто является отцом новорожденного мальчика.

Уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.

Через некоторое время подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение по статье 125 УК РФ. Но суд принял во внимание, что женщина раскаялась и имеет постоянный источник дохода (она – менеджер в фирме по набору персонала). В итоге молодая мать только заплатила штраф.

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