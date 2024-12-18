Baza: пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

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Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Несколько вагонов сошли с рельсов.
Как пишет Telegram-канал Baza, столкновение поездов произошло в 16 часов на станции Княжная. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. В пассажирском поезде находилось 326 человек.
По предварительным данным, пострадали три человека. Как рассказали очевидцы, одну женщину зажало между вагонами.
На место происшествия вызваны дополнительные силы МЧС из разных районов области.
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По предварительным данным, пострадали три человека. Как рассказали очевидцы, одну женщину зажало между вагонами.
На место происшествия вызваны дополнительные силы МЧС из разных районов области.
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Анастасия Ларина