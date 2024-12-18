В Якутии автобус с работниками горно-обогатительного комбината попал в ДТП

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В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус, который вёз около 40 сотрудников горно-обогатительного комбината «Инаглинский».
Как сообщает RT cо ссылкой на региональную. прокуратуру, авария произошла на технологической трассе, ведущей к комбинату, есть пострадавшие.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Ранее в Саранске автомобиль Toyota впечатал в стену «Ладу»: водитель иномарки спутал педали. В результате 22-летний парень, управлявший ВАЗ, погиб от травм на месте. было 22 года.
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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Ранее в Саранске автомобиль Toyota впечатал в стену «Ладу»: водитель иномарки спутал педали. В результате 22-летний парень, управлявший ВАЗ, погиб от травм на месте. было 22 года.
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Анастасия Ларина