Самолет Kamaka Air врезался в здание в американском штате

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Пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном, передает The Daily Mail. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта, уточнили авторы материала.
Все случилось накануне во вторник, 17 декабря, когда экипажу порекомендовали постараться безопасно сесть на ближайшую полосу, но времени на это не осталось, ведь борт стремительно падал.
После крушения судно взорвалось, очевидец, проезжавший неподалеку на автомобиле, снял происходящее на видео. Парковка оказалась заброшенной, поэтому пострадавших нет. Данные пилотов неизвестны, цель полета также не разглашается.
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«Мы вышли из-под контроля», — успел сказать один из пилотов.
После крушения судно взорвалось, очевидец, проезжавший неподалеку на автомобиле, снял происходящее на видео. Парковка оказалась заброшенной, поэтому пострадавших нет. Данные пилотов неизвестны, цель полета также не разглашается.
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Никита Кротов