Река Херота вышла из берегов и затопила улицы Сочи

Фото: iStock/Sergey Pavlov
В Сочи река Херота вышла из берегов: в ночь на 18 декабря она поднялась до критического уровня. Река затопила придомовые территории на Дачной и Петрозаводской улицах, а также в Мацесте (микрорайон в Сочи).
По данным регионального главка МЧС, вода зашла на участки, расположенные по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в некоторых районах города отключили электричество, движение на улицах затруднено из-за упавших деревьев. В районе Кудепста река снесла машины, из домов потоком вынесло мебель.
Федеральная дорога Сочи — Адлер перекрыта. На железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли солевые массы. Последствия ЧП устраняют железнодорожники.
МЧС предупреждает, что в посёлке Дагомыс также растёт уровень воды в реке Хероте.
В Красной Поляне и других горных районах Сочи наблюдается сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение, добавил канал.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится до -30 градусов.
Читайте также:
Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
На побережье Кубани произошла чрезвычайная ситуация, угрожающая экологии региона
Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
Как сообщает Telegram-канал Baza, в некоторых районах города отключили электричество, движение на улицах затруднено из-за упавших деревьев. В районе Кудепста река снесла машины, из домов потоком вынесло мебель.
Федеральная дорога Сочи — Адлер перекрыта. На железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли солевые массы. Последствия ЧП устраняют железнодорожники.
МЧС предупреждает, что в посёлке Дагомыс также растёт уровень воды в реке Хероте.
В Красной Поляне и других горных районах Сочи наблюдается сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение, добавил канал.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. С 18 по 20 декабря температура в этих областях опустится до -30 градусов.
Читайте также:
Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
На побережье Кубани произошла чрезвычайная ситуация, угрожающая экологии региона
Матрос «Волгонефти-239» Марченко рассказал, как затонуло судно
Анастасия Ларина