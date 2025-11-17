Домашняя овчарка искусала голову и тело семилетней девочки в Хакасии

17 ноября 2025, 09:45

Фото: iStock/Legolin

В Хакасии произошел инцидент, который шокировал местных жителей. 15 ноября 2025 года семилетняя девочка гуляла возле своего дома в поселке Шахты города Черногорска, когда на неё неожиданно напала домашняя собака. Животное причинило множественные укусы в области головы и тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.