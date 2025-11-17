Домашняя овчарка искусала голову и тело семилетней девочки в Хакасии
В Хакасии произошел инцидент, который шокировал местных жителей. 15 ноября 2025 года семилетняя девочка гуляла возле своего дома в поселке Шахты города Черногорска, когда на неё неожиданно напала домашняя собака. Животное причинило множественные укусы в области головы и тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Ситуация стала критической, но проходивший мимо подросток услышал крики и пришел на помощь. Он быстро вызвал скорую. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Установлено, что собака — кобель породы немецкая овчарка, которому три года. Он выскочил на улицу, когда хозяйка открывала дверь, и не смогла его удержать. Этот случай поднимает вопросы о безопасности домашних животных и ответственности их владельцев.
Ранее стало известно, что в Челябинске стаффордширский терьер покусал двух детей, которых мать оставила без присмотра в доме знакомой.
Читайте также: