Baza: Подросток засунул себе в уретру ручку в Москве

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Ручку «ради эксперимента» засунул себе в уретру подросток в Москве. Как пишет Telegram-канал Baza, 16-летнего юношу привезли в детскую больницу им. Г. Н. Сперанского.
Уточняется, что инородный предмет зашел в мочеиспускательный канал на десять сантиметров. Он был без стержня. После случившегося ребенок испугался, что не сможет его достать и обратился за помощью к родителям.
Медики сделали рентген и провели операцию под наркозом. Затем мочеиспускательный канал осмотрели при помощи специальной камеры и установили катетер для заживления микроссадин. Молодого человека отпустили домой через пару дней, прочитав ему содержательную лекцию об опасности подобных экспериментов.
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Медики сделали рентген и провели операцию под наркозом. Затем мочеиспускательный канал осмотрели при помощи специальной камеры и установили катетер для заживления микроссадин. Молодого человека отпустили домой через пару дней, прочитав ему содержательную лекцию об опасности подобных экспериментов.
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Никита Кротов