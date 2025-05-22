В Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце

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В Приморье девятиклассница убила ножом обидчика отца, который пытался его задушить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
56-летний Геннадий пригласил к себе 30-летнего друга. В процессе общения мужчины крупно поссорились, после чего гость набросился на оппонента и начал душить его голыми руками.
Звуки борьбы услышала 15-летняя дочь хозяина квартиры. Увидев, что у отца посинело лицо, школьница схватила нож и вонзила в сердце обидчика. Нападавший скончался на месте до приезда врачей. Утоняется, что убитый был ранее трижды судим за кражу.
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Звуки борьбы услышала 15-летняя дочь хозяина квартиры. Увидев, что у отца посинело лицо, школьница схватила нож и вонзила в сердце обидчика. Нападавший скончался на месте до приезда врачей. Утоняется, что убитый был ранее трижды судим за кражу.
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Екатерина Коршунова