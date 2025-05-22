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В Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце

SHOT: Девятиклассница убила ножом обидчика отца в Приморье
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Приморье девятиклассница убила ножом обидчика отца, который пытался его задушить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
56-летний Геннадий пригласил к себе 30-летнего друга. В процессе общения мужчины крупно поссорились, после чего гость набросился на оппонента и начал душить его голыми руками.

Звуки борьбы услышала 15-летняя дочь хозяина квартиры. Увидев, что у отца посинело лицо, школьница схватила нож и вонзила в сердце обидчика. Нападавший скончался на месте до приезда врачей. Утоняется, что убитый был ранее трижды судим за кражу.

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ЦТАК: В КНДР на глазах Ким Чен Ына при спуске эсминца на воду произошла авария
22 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/Derek Brumby

Во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Чхонджине произошла авария, которая привела к повреждениям корабля из-за ошибок ответственных лиц. Инцидент наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, назвавший произошедшее недопустимым преступлением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки», — передает ЦТАК.
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Церемония проходила 21 мая. Спусковая каретка кормы судна преждевременно сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Баланс корабля нарушился, поскольку были повреждены элементы его днища.

Северокорейский лидер выразил разочарование инцидентом.

Ким Чен Ын потребовал восстановить эсминец до июньского пленума Центрального комитета партии, подчеркнув, что ситуация угрожает авторитету государства.

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Полицейские выловили из водохранилища пластиковую бочку с останками мужчины
The Thaiger: В Таиланде полиция обнаружила пластиковую бочку с останками мужчины
22 мая 2025, 04:37

Фото: iStock/Photosampler

В провинции Накхонсаван (Таиланд) полиция обнаружила пластиковую бочку с останками мужчины, извлеченную из местного водохранилища. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Подозрительный объект заметил местный житель во время рыбалки: приблизившись, он почувствовал запах разложения и вызвал правоохранителей.

Внутри бочки нашли тело 50-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения и тяжелой травмой черепа. Личность погибшего установить не удалось — в окрестных районах не зафиксировано заявлений о пропажах.

Водохранилище расположено на стыке трех провинций — Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. По версии полиции, преступники выбрали это место, чтобы затруднить расследование и замести свои следы.

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#полиция
#водохранилище
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#мужчины
#таиланд
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Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения
Мать террориста Мирзоева* просит освободить его и отправить на родину
21 мая 2025, 20:27

Фото: iStock/Rawf8

Мать Далержона Мирзоева*, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», требует освободить его из СИЗО.
По данным портала «Сиб.фм», родственники террориста пожаловались на голод и нищету после его ареста. Теперь глава семьи вынужден работать таксистом, чтобы самостоятельно обеспечить 11 членов семьи.

Также женщина отметила, что Мирзоев* не связывался с родственниками уже год. Она попросила отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить своих четверых детей.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых мужчин ворвалась в здание и начала расстреливать всех попадавшихся на пути. После этого террористы до тла сожгли концертный зал и сбежали. Жертвами теракта стали 147 человек, а общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей
21 мая 2025, 18:56

Фото: iStock/maria zheleznova

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, произошла массовая драка среди зрителей. Сургутский городской суд оштрафовал организатора мероприятия, допустившего инцидент. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «Вконтакте».
Также отмечается, что мужчина организовал показательное шоу в честь 80-летяя Победы для шестидесяти человек. Однако на то, что в итоге будет нарушен общественный порядок, он не рассчитывал.

По данным «ТАСС», сначала спортсмены напали на рефери, после к потасовке присоединились зрители. Некоторые очевидцы утверждают, что в момент конфликта раздавались звуки, похожие на выстрелы. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранительные органы, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.

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#зрители
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Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда
21 мая 2025, 18:25

Фото: iStock/Dushlik

Рейс из Калининграда в Санкт-Петербург задержала пассажирка, которая пыталась открыть аварийный выход после посадки на борт Boeing 737-800 (RA-73658). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники не позволили ей осуществить задуманное и высадили из самолета, который в тот момент все еще находился на стоянке. На месте также работал наряд полиции.

В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».

Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.

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