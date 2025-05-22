В деле подражательницы битцевского маньяка появились подробности

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14-летняя подражательница битцевского маньяка состояла на учете у психиатра. Как пишет Telegram-канал SHOT, у семиклассницы из Бердянска подозревали шизофрению.
Авторы подчеркнули, что на следственном эксперименте подросток была максимально хладнокровной. Фанатка серийного убийцы Александра Пичушкина показала, как добивала свою семилетнюю жертву, которую заманила «вместе погулять».
Известно, что задержанную, которая является трудным подростком, воспитывала мама. Знакомые семьи утверждали, что та не занималась ребенком и даже не интересовалась, ходит ли школьница на уроки.
Журналисты подчеркнули, что мать не реагировала на агрессию ребенка, а увлечений девочки историей Пичушкина никто не заметил, при том, что проблемы с психикой уже были диагностированы. В ближайшее время семиклассницу отправят на психиатрическую экспертизу.
Девочка заявляла, что якобы убила еще нескольких детей. Сейчас следователи поднимают схожие уголовные дела, однако считают, что фигурантка могла все придумать.
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Известно, что задержанную, которая является трудным подростком, воспитывала мама. Знакомые семьи утверждали, что та не занималась ребенком и даже не интересовалась, ходит ли школьница на уроки.
Журналисты подчеркнули, что мать не реагировала на агрессию ребенка, а увлечений девочки историей Пичушкина никто не заметил, при том, что проблемы с психикой уже были диагностированы. В ближайшее время семиклассницу отправят на психиатрическую экспертизу.
Девочка заявляла, что якобы убила еще нескольких детей. Сейчас следователи поднимают схожие уголовные дела, однако считают, что фигурантка могла все придумать.
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Никита Кротов