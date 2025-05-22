В деле подражательницы битцевского маньяка появились подробности

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, произошла массовая драка среди зрителей. Сургутский городской суд оштрафовал организатора мероприятия, допустившего инцидент. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «Вконтакте».