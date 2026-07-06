Группа сапбордистов столкнулась с гидроциклом в Татарстане

06 июля 2026, 21:00

Baza: Погиб солист государственного оркестра Татарстана

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Зеленодольском районе Татарстана днем 6 июля произошло смертельное происшествие на воде. Группа сапбордистов столкнулась с гидроциклом, в результате чего один человек погиб.