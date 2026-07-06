Группа сапбордистов столкнулась с гидроциклом в Татарстане
В Зеленодольском районе Татарстана днем 6 июля произошло смертельное происшествие на воде. Группа сапбордистов столкнулась с гидроциклом, в результате чего один человек погиб.
По предварительным данным, 22-летняя девушка, управлявшая гидроциклом без соответствующих прав, врезалась в компанию из трех человек, стоявших на сапбордах. От удара все трое оказались в воде.
Как сообщает телеграм-канал Baza, жертвой инцидента стал 35-летний мужчина. Известно, что погибший был преподавателем одной из международных школ Казани, солистом Государственного оркестра Республики Татарстан, а также выступал в качестве гитариста в кавер-группе.
Двум другим участникам происшествия удалось спастись, а тело третьего — Виктора — долгое время не могли найти. Позднее его обнаружили прибывшие на место спасатели.
В настоящее время Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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