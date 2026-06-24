В Кузбассе четвертые сутки ищут мужчину, пропавшего во время прогулки на сапборде
В Кемеровской области продолжаются поиски 55-летнего Игоря, исчезнувшего на озере Бирюзовое рядом с Междуреченском. Мужчина уехал туда с сапбордом 21 июня и с тех пор не выходил на связь. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, в тот день Игоря видели на воде недалеко от базы отдыха. После этого он пропал. Сейчас родные, волонтеры и спасатели уже четвертые сутки осматривают береговую линию и обследуют акваторию.
Озеро Бирюзовое находится на месте бывшего угольного карьера. Его глубина превышает 50 метров. Водоем тянется примерно на 2,4 километра, а ширина в самой широкой части достигает около 350 метров.
Ранее стало известно, что в Кировском районе Новосибирска между двумя компаниями произошла перестрелка.
До этого полуторагодовалый мальчик перестал дышать после того, как рядом с ним распылили аэрозоль от насекомых.
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