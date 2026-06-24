В Кузбассе четвертые сутки ищут мужчину, пропавшего во время прогулки на сапборде

24 июня 2026, 08:03

Мужчина на сапсерфе пропал на озере в Кемеровской области

Фото: iStock/Dushlik

В Кемеровской области продолжаются поиски 55-летнего Игоря, исчезнувшего на озере Бирюзовое рядом с Междуреченском. Мужчина уехал туда с сапбордом 21 июня и с тех пор не выходил на связь. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.