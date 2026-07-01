Сапбордист плыл по Москве-реке и наткнулся на труп мужчины

01 июля 2026, 12:22

Сапбордист обнаружил тело мужчины в Москве-реке у 2-й Мякининской улицы

Фото: Istock/Петр Ткаченко

В акватории Москвы-реки недалеко от берега обнаружили тело мужчины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на погибшего обратил внимание сапбордист, который проплывал в этом районе.