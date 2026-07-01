Сапбордист плыл по Москве-реке и наткнулся на труп мужчины
В акватории Москвы-реки недалеко от берега обнаружили тело мужчины. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на погибшего обратил внимание сапбордист, который проплывал в этом районе.
Тело находилось всего в нескольких метрах от береговой линии. Рядом с погибшим не лежали ни его вещи, ни доска для сапборда — никаких личных предметов поблизости не оказалось.
По предварительной версии, которую сейчас отрабатывают оперативные службы, мужчина ранее купался в Живописной бухте. Этот участок имеет оборудованные пляжи, где обычно отдыхают горожане. Однако во время заплыва мужчина утонул.
После этого течение подхватило его тело и понесло в сторону основного русла Москвы-реки. Именно там, в районе 2-й Мякининской улицы, тело и заметил сапбордист. В настоящее время к месту происшествия направляются экстренные службы.
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