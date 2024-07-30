Baza: погиб топ-менеджер Мосбиржи Георгий Чибисов во время речной прогулки

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Во время прогулки по Москве-реке погиб топ-менеджер Мосбиржи Георгий Чибисов. Как сообщил Telegram-канал Baza, 44-летний директор по маркетингу исчез в минувшую субботу, 27 июля, вечером. По словам родных, он отправился на речную прогулку на катере, а потом, написав сообщение супруге, пропал с радаров. Подобных ситуаций с Чибисовым никогда не было.
Полицейские опросили знакомых, присутствующих на катере с Чибисовым. Они рассказали, что в некий момент топ-менеджер, выйдя на палубу, рухнул в воду. Сначала его искали самостоятельно, но позже попросили помощи спасателей.
Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 28 июля. Открыто уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности движения водного транспорта.
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