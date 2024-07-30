В Питере 60-летний мужчина предложил юноше эротический массаж за деньги

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В Ленинградской области задержали мужчину, который предложил интимные услуги 18-летнему молодому человеку, сообщили в «Фонтанке».
«18-летний юноша из Тольятти остановился в хостеле на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с 60-летним мужчиной, который предложил ему выпить. После того как они выпили, мужчина начал трогать молодого человека за интимные места. Когда юноша отказался от предложения, мужчина предложил ему пять тысяч рублей за секс», — поделись в издании.
После этого пожилой мужчина был задержан полицией. В его отношении был составлен протокол о мелком хулиганстве, но уголовное дело пока не возбуждалось.
Ранее в Петербурге был задержан 46-летний мужчина, которого 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании. Мать девочки обратилась в полицию, узнав о произошедшем от своего ребёнка.
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Мира Полтева