Baza: право Глеба Трифонова на защиту нарушено

23 июля 2025, 18:39

Главред Baza Трифонов заявил о нарушении своих прав при задержании

Фото: IStock / BrianAJackson

Право главного редактора «Базы» Глеба Трифонова на защиту было нарушено, считают его адвокат и журналист. Во время задержания, которое произошло 22 июля в 8:30 утра, его лишили свободы перемещения, пишет «База».