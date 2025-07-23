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Baza: право Глеба Трифонова на защиту нарушено

Главред Baza Трифонов заявил о нарушении своих прав при задержании
Фото: IStock / BrianAJackson

Право главного редактора «Базы» Глеба Трифонова на защиту было нарушено, считают его адвокат и журналист. Во время задержания, которое произошло 22 июля в 8:30 утра, его лишили свободы перемещения, пишет «База».



Однако протокол задержания был составлен примерно в 23 часа предыдущего дня, что противоречит закону. В каждом протоколе, а также в показаниях адвоката, отмечается, что допрос и задержание проводились в нарушение законодательства и в ночное время суток.

Ранее мы писали, что в редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские. Речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов. Также журналисты «Базы» остались без связи после обыска.

Виктория Иванченко

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