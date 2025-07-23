Мать и дочь не дождались бригады скорой помощи и погибли

23 июля 2025, 18:03

People: в Британии нашли тела матери и дочери через 4 месяца после вызова скорой

Фото: iStock/Artem_Furman

В Великобритании найдены мертвыми мать и дочь через четыре месяца после их обращения за экстренной медицинской помощью. Об этом пишет американский журнал People.