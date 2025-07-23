Мать и дочь не дождались бригады скорой помощи и погибли
В Великобритании найдены мертвыми мать и дочь через четыре месяца после их обращения за экстренной медицинской помощью. Об этом пишет американский журнал People.
По данным издания, 47-летняя Альфонсина Джиако Леуга, страдавшая от анемии, и 18-летняя Лорейн Чулла с инвалидностью скончались в собственном доме. Незадолго до трагедии женщина позвонила в службу спасения, чтобы взывать врача для дочери, которая не могла самостоятельно передвигаться. Однако диспетчер ошибочно расценил вызов как прерванный, из-за чего бригада медиков так и не прибыла на адрес.
В итоге мать умерла от пневмонии, а причина смерти девочки пока неизвестна. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.
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