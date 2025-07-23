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Главреда Telegram-канала Baza Трифонова просят отправить в СИЗО по делу о даче взятки

Главреда Baza Трифонова просят отправить в СИЗО до 20 сентября по делу о взятках
Фото: iStock/simpson33

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова просят отправить в СИЗО до 20 сентября. Ему вменяется три эпизода коррупции, пишет Mash.



Журналиста обвиняют в даче взятки в крупном размере, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Трифонов может скрыться и уничтожить все доказательства по делу.

В суде будут выступать три свидетеля. Защита предоставила характеристики и личные письма от руководителей ряда СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций.

Отмечается, что на иждивении у Трифонова находится мама – инвалид второй группы. Защита требует меры пресечения, не связанной с арестом.

Анастасия Чинкова

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