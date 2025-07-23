Главреда Telegram-канала Baza Трифонова просят отправить в СИЗО по делу о даче взятки

23 июля 2025, 17:52

Главреда Baza Трифонова просят отправить в СИЗО до 20 сентября по делу о взятках

Фото: iStock/simpson33

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова просят отправить в СИЗО до 20 сентября. Ему вменяется три эпизода коррупции, пишет Mash.