Главреда Telegram-канала Baza Трифонова просят отправить в СИЗО по делу о даче взятки
Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова просят отправить в СИЗО до 20 сентября. Ему вменяется три эпизода коррупции, пишет Mash.
Журналиста обвиняют в даче взятки в крупном размере, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Трифонов может скрыться и уничтожить все доказательства по делу.
В суде будут выступать три свидетеля. Защита предоставила характеристики и личные письма от руководителей ряда СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций.
Отмечается, что на иждивении у Трифонова находится мама – инвалид второй группы. Защита требует меры пресечения, не связанной с арестом.
Читайте также: