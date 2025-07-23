СК: в Белом море нашли тело одного из пропавших туристов
Спасатели обнаружили мертвым одного из пропавших туристов-байдарочников в ходе поисково-спасательной операции в Онежской губе Белого моря. Об сообщает телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности.
Тело мужчины в спасательном жилете находилось возле острова Варбалуда. Вскоре его извлекли из воды и доставили на берег. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские.
В СУ СК по региону подтвердили, что погибший является одним из трех пропавших туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю. По факту его гибели проводится процессуальная проверка. В настоящее время продолжается поиск двух оставшихся участников похода.
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