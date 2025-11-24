24 ноября 2025, 11:08

ФСБ ликвидировала диверсантов на железной дороге в Алтайском крае

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Алтайском крае ликвидировали диверсантов на железной дороге. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ФСБ.