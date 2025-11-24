ФСБ ликвидировала диверсантов на железной дороге
В Алтайском крае ликвидировали диверсантов на железной дороге. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ФСБ.
На кадрах видно, как силовики фиксируют прибытие злоумышленников на место для разведки. Позже, ночью, они вернулись для осуществления преступления.
Один из них направился к железнодорожному полотну, в то время как второй занимался чем-то в автомобиле. Сотрудники наблюдали за ситуацией и начали задержание. Преступники открыли огонь по правоохранителям, их нейтрализовали ответным огнем.
При диверсантах обнаружили автомат Калашникова, пистолет и обрез. В багажнике их автомобиля находилось множество различных предметов, предназначенных для совершения диверсии. На месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства.
