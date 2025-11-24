Пожилая женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации

24 ноября 2025, 11:10

В Таиланде 65-летняя женщина с гипогликемией очнулась в гробу перед кремацией

Фото: iStock/kzenon

В Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации. Об этом пишет Bangkok Post.