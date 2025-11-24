Пожилая женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации. Об этом пишет Bangkok Post.
По данным газеты, 23 ноября семья привезла тело женщины, скончавшейся позапрошлой ночью, в храм для сожжения. Когда служители вскрыли гроб для последней подготовки к кремации, они обнаружили, что женщина подает признаки жизни и шевелится. Настоятель немедленно распорядился доставить ее в больницу, взяв на себя все расходы.
Там выяснилось, что у женщины не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Причиной состояния оказалась тяжелая гипогликемия — критически низкий уровень сахара в крови. Пациентке оказали помощь и оставили под наблюдением врачей.
Читайте также: