В Таиланде тату-мастера хотят наказать за рисунок на спине школьника
В Таиланде тату-мастера осудят после того, как он сделал татуировку 14-летнему подростку без согласия его родителей. Об этом сообщает Thaiger.
Все произошло на прошлой неделе в Бангкоке, когда школьник вместе с другом пришел в салон в районе Рам Интра, где работал популярный в TikTok тату-мастер. Он нанес на спину мальчика изображение индуистского божества Ханумана, не спросив разрешения его родителей.
Увидев татуировку, семья обратилась в полицию. Тетя подростка потребовала привлечь мастера к ответственности, отметив, что он делал тату и другим несовершеннолетним. Кроме того, по ее словам, он должен удалить рисунок.
Сам мальчик признался, что вскоре пожалел о своем решении. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.
