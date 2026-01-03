Baza: Пожар с расстрелом Деда Мороза на глазах людей произошел в Уфе
В Уфе на новогодней площади местный житель решил запустить фейерверк прямо рядом с людьми и праздничными декорациями. Об этом сообщает Baza.
Мужчина поджег фитиль среди гуляющих, но салют сработал не так, как ожидалось. Сначала залпы ушли в сторону толпы, а затем попали в большую фигуру Деда Мороза — элемент праздничной инсталляции. Декорация мгновенно загорелась и за считаные минуты полностью выгорела.
Пламя могло перекинуться на главную городскую елку, установленную неподалеку, однако находившиеся рядом полицейские быстро вмешались. Они воспользовались огнетушителем и остановили распространение огня. Поджигателя задержали на месте. Сейчас его действия проверяют сотрудники пожарного надзора, также решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Ему может грозить крупный штраф.
Благодаря оперативным действиям полиции серьезных последствий удалось избежать. Елка не пострадала, а праздничную атмосферу вскоре восстановили, хотя фигуру Деда Мороза пришлось заменить.
