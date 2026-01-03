Стало известно о застрявших в Венесуэле россиянах
Десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, ближайший рейс из венесуэльской столицы в российскую был запланирован на 5 января, но его отменили. Туристы не могут вернуться домой и ждут разъяснений от туроператоров и дипломатов.
При этом те, кто планировал вылететь из Москвы в Венесуэлу 5 января, столкнулись с другой проблемой: при самостоятельном отказе от тура деньги за него им не возвращают.
Напомним, ранним утром 3 января ВС США нанесли авиаудары по военным объектам в Каракасе и по всей стране.
