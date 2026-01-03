Стало известно о застрявших в Венесуэле россиянах

03 января 2026, 15:17

SHOT: десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса в Москву

Фото: iStock/Chalabala

Десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.