Девятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге во Владимире

Во Владимире следователи выясняют обстоятельства гибели девятилетнего мальчика, который получил смертельные травмы во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении СК.



По данным следствия, несчастный случай произошел в частном секторе в районе улицы Трудовой. Ребенок катался на «ватрушке» вместе с другими детьми, на скорости вылетел за пределы дороги в овраг и получил серьезные повреждения. Его доставили в областную детскую клиническую больницу, однако врачи спасти мальчика не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Владимирской области доложить о предварительных и итоговых результатах расследования.

Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Никита Кротов

