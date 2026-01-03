Девятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге во Владимире
Во Владимире следователи выясняют обстоятельства гибели девятилетнего мальчика, который получил смертельные травмы во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, несчастный случай произошел в частном секторе в районе улицы Трудовой. Ребенок катался на «ватрушке» вместе с другими детьми, на скорости вылетел за пределы дороги в овраг и получил серьезные повреждения. Его доставили в областную детскую клиническую больницу, однако врачи спасти мальчика не смогли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Владимирской области доложить о предварительных и итоговых результатах расследования.
Сейчас устанавливаются все детали инцидента.
