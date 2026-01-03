На предприятии Кузбасса погибла женщина: детали
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели сотрудницы на предприятии в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По предварительным данным, 31 декабря 2025 года в одном из цехов при нарушении технологического процесса работницу травмировало, и она погибла на месте. Следователи квалифицировали произошедшее по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, которые могут быть причастными к преступлению. В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что параллельно организовали проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Официально название предприятия не раскрывается, однако, по информации источника, речь идет о Евраз ЗСМК.
Читайте также: