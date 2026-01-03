На предприятии Кузбасса погибла женщина: детали

03 января 2026, 15:14

СК открыл уголовное дело по факту гибели женщины на предприятии Кузбасса

Фото: istockphoto/Motortion

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели сотрудницы на предприятии в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.