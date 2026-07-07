Отдых на каникулах у бабушки закончился смертью для подростка
В Ростове расследуют гибель 12-летнего мальчика, получившего ожоги тела. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла в одном из жилых кварталов города, где подросток проводил каникулы у бабушки. По предварительным данным, школьник отпросился у родственников на ночёвку к приятелю, однако вместо этого вместе с друзьями оставался на улице до позднего вечера.
Как сообщают очевидцы, между детьми возник конфликт, переросший в потасовку. В какой-то момент произошла вспышка, и подросток мгновенно оказался в огне. Находившаяся поблизости компания взрослых попыталась сбить пламя подручными средствами — пивом и водкой, что, по словам свидетелей, только усугубило ситуацию.
Спасти ребенка помогли местные жители, которые скинули с балконов мокрые простыни. К приезду врачей состояние мальчика было критическим. Его экстренно госпитализировали, однако спустя сутки он скончался.
Версии случившегося расходятся. Друзья погибшего настаивают на несчастном случае: они утверждают, что баловались с бензином и подожгли лавочку, после чего огонь перекинулся на товарища. Родственники мальчика категорически отвергают эту версию. Они указывают, что скамейка практически не пострадала (обгорел лишь её низ), а очевидцы сообщили, что в агонии ребенок выкрикивал конкретное имя и от него исходил резкий запах горючего. Это дает основание семье полагать, что подростка могли намеренно облить.
В настоящий момент несовершеннолетнего, чьё имя, по словам родных, повторял умирающий школьник, не нашли. У остальных участников инцидента изъяли мобильные телефоны и бензин. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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