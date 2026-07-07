Отдых на каникулах у бабушки закончился смертью для подростка

07 июля 2026, 18:22

Baza: Ребёнок заживо сгорел в Ростове на каникулах у бабушки

Фото: istockphoto/grafoto

В Ростове расследуют гибель 12-летнего мальчика, получившего ожоги тела. Об этом пишет телеграм-канал Baza.