Двое россиян едва не сгорели заживо в туристической палатке
На Камчатке пожарные спасли двоих мужчин из охваченной огнём палатки-шатра. Об этом сообщает ИА «Кам 24».
Пламя вспыхнуло в туристическом шатре с металлическим каркасом и тентом из полиэстера. Диспетчер получил вызов глубокой ночью. Пожарные расчёты оперативно выехали на место происшествия. Спустя три минуты после прибытия бойцы локализовали горение. Ещё через девять минут они полностью потушили огонь.
В результате пожара пострадали двое мужчин. Бригада скорой помощи доставила их в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшим комплексную помощь и оценивают степень тяжести их травм.
Сейчас дознаватели устанавливают точные причины возгорания. Специалисты проверяют, соблюдал ли владелец палатки правила противопожарной безопасности при установке шатра и использовании обогревательных приборов в ночное время.
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