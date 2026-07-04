Двое россиян едва не сгорели заживо в туристической палатке

04 июля 2026, 09:59

На Камчатке пожарные спасли двоих мужчин из горящей палатки-шатра

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

На Камчатке пожарные спасли двоих мужчин из охваченной огнём палатки-шатра. Об этом сообщает ИА «Кам 24».