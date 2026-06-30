Россиянка из ревности пыталась заживо сжечь соперницу

30 июня 2026, 11:30

В селе Хабаровского края женщина подожгла дом знакомой из-за ревности к сожителю

Фото: Istock/Animaflora

В селе Константиновка местная жительница заподозрила своего сожителя в уходе к знакомой и предприняла попытку нападения на неё и её супруга. Об этом информирует следственное управление СК России по Хабаровскому краю.