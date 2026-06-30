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Россиянка из ревности пыталась заживо сжечь соперницу

В селе Хабаровского края женщина подожгла дом знакомой из-за ревности к сожителю
Фото: Istock/Animaflora

В селе Константиновка местная жительница заподозрила своего сожителя в уходе к знакомой и предприняла попытку нападения на неё и её супруга. Об этом информирует следственное управление СК России по Хабаровскому краю.



Установлено, что между женщиной и сожителем произошла ссора, после чего мужчина собрал вещи и покинул дом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанка предположила, что он направился к соседке, и решила совершить расправу над обоими.

Она взяла тряпку и подожгла жилище предполагаемой соперницы. Люди, которые находились внутри, заметили огонь и успели выйти из загоревшегося дома. В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, ей грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Кемеровской области суд заключил под стражу 55-летнего мужчину. Следствие обвиняет его в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки.

Ольга Щелокова

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