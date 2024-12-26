Baza: Санта-Клаус попытался поджечь мечеть в Серпухове

Фото: istockphoto/Nopphon Pattanasri
Поджог мечети в подмосковном Серпухове попытались осуществить злоумышленники, один из которых был в шапке Санта-Клауса, передает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что полицейские узнали о попытке поджога в минувший вторник вечером, 24 декабря. Стена мечети на Пушечной была в копоти, а рядом обнаружились разбитые стеклянные бутылки, а также одна целая.
Подозреваемых разыскивают, их видели по камерам, на вид злоумышленникам 20-25 лет. Неподалеку от мечети они перелезли через забор, направившись к ж/д путям. Один из них надел шапку Санта-Клауса.
По информации журналистов, уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества уже возбуждено.
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Подозреваемых разыскивают, их видели по камерам, на вид злоумышленникам 20-25 лет. Неподалеку от мечети они перелезли через забор, направившись к ж/д путям. Один из них надел шапку Санта-Клауса.
По информации журналистов, уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества уже возбуждено.
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Никита Кротов